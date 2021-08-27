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Центробанк КНР посоветовал китайцам не работать с криптовалютами

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:28
Экономика
Центробанк КНР посоветовал китайцам не работать с криптовалютами
pexels.com  /  Alesia Kozik

Пекин, 27 августа. Новая волна государственной критики накрывает криптовалюту в Китае.

Главный финансовый регулятор Китая обратился к гражданам страны с рекомендацией по цифровым токенам. В центробанке жителям посоветовали «держаться подальше» от криптовалют.

Соответствующее заявление сделал Инь Юпин, занимающий должность заместителя руководителя департамента защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг Народного банка страны.

«В очередной раз напоминаем широким массам о том, что биткоин и другие виртуальные валюты не являются законным платежным средством и не подтверждены реальной стоимостью», — передает комментарий чиновника издание «Жэньминьван».

Отмечается, что сделки в криптовалютах носят спекулятивный характер. Местный центробанк призывает проживающих в Китае осознавать всю рискованность операций с цифровыми монетами и сберечь кошельки, отказавшись от работы с биткоинами и альткоинами.

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