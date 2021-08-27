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NetEase: жесткий ответ России на санкции США обескуражил американских военных
Политика
NetEase: жесткий ответ России на санкции США обескуражил американских военных
Федеральное агентство новостей

Пекин, 27 августа. США вводят против России всевозможные санкции, но она смогла дать на них жесткий ответ, который застигнул врасплох Вашингтон.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания NetEase. В публикации говорится, что США остаются одними из главных оппонентов России, поэтому Вашингтон надеется подорвать российскую экономику с помощью санкций. По словам китайских экспертов, российская сторона научилась жить в условиях определенных ограничений и даже дать на них жесткий ответ, который обескуражил американских военных, передает «ПолитРоссия».

«В момент наивысшего напряжения между сторонами РФ застала Соединенные Штаты врасплох своим ответом», — пишет издание.

Не так давно в Пентагоне заявили, что в минувшем году российские военные самолеты рекордное количество раз приближались к Аляске. Эксперты считают, что маневры ВКС России стали ответом на западные санкции, а также реакцией на регулярные провокации НАТО вблизи российских границ.

«Отношения между США и Россией становятся все более жесткими, что довольно опасно. Особенно, если учесть, что обе страны являются обладательницами ядерного оружия», — говорится в статье.

Авторы публикации уверены, что даже небольшой искры может хватить для начала полноценного военного конфликта между странами, поэтому США должны пересмотреть свою политику в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что американцы вынуждены беспомощно наблюдать за стремительным развитием ВМФ России. В Пентагоне опасаются, что новые российские подлодки создадут США большие проблемы.

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санкции россия сша
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