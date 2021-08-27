NetEase: жесткий ответ России на санкции США обескуражил американских военных

Пекин, 27 августа. США вводят против России всевозможные санкции, но она смогла дать на них жесткий ответ, который застигнул врасплох Вашингтон.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания NetEase. В публикации говорится, что США остаются одними из главных оппонентов России, поэтому Вашингтон надеется подорвать российскую экономику с помощью санкций. По словам китайских экспертов, российская сторона научилась жить в условиях определенных ограничений и даже дать на них жесткий ответ, который обескуражил американских военных, передает «ПолитРоссия».

«В момент наивысшего напряжения между сторонами РФ застала Соединенные Штаты врасплох своим ответом», — пишет издание.

Не так давно в Пентагоне заявили, что в минувшем году российские военные самолеты рекордное количество раз приближались к Аляске. Эксперты считают, что маневры ВКС России стали ответом на западные санкции, а также реакцией на регулярные провокации НАТО вблизи российских границ.

«Отношения между США и Россией становятся все более жесткими, что довольно опасно. Особенно, если учесть, что обе страны являются обладательницами ядерного оружия», — говорится в статье.

Авторы публикации уверены, что даже небольшой искры может хватить для начала полноценного военного конфликта между странами, поэтому США должны пересмотреть свою политику в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что американцы вынуждены беспомощно наблюдать за стремительным развитием ВМФ России. В Пентагоне опасаются, что новые российские подлодки создадут США большие проблемы.