Мужчина жестоко убил собутыльника и утопил его тело в колодце под Волгоградом

Волгоград, 27 августа. Ранее неоднократно судимый житель Волгоградской области обвиняется в убийстве молодого собутыльника. Преступление было совершено еще 21 августа, однако благодаря тщательному заметанию следов мужчина почти неделю находился вне подозрений.

По данным регионального СК, поздним вечером минувшей субботы 29-летний погибший отдыхал в компании друзей детства на территории дачного участка. Сокращение запасов алкоголя в ходе застолья вынудило его вместе с товарищем направиться за спиртным в ближайший ларек. На обратном пути они познакомились с жителем соседнего дома, который пригласил их к себе и предложил выпить. Когда один из друзей уснул, между хозяином и гостем возник конфликт, переросший в драку. В ходе противоборства обвиняемый нанес своей жертве несколько ударов руками и ногами, затем попытался задушить, а после — изрезал тело мужчины кухонным ножом.

Осознав содеянное, преступник сбросил погибшего в колодец, вытер его кровь и отправился спать. Наутро он убедил знакомого погибшего в том, что тот ушел еще вечером.

«В ходе слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, следователей-криминалистов областного аппарата ведомства, а также оперативных сотрудников полиции удалось обнаружить тело убитого мужчины и получить неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к расследуемому преступлению. В настоящее время злоумышленник задержан», — уточнили в ведомстве.

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