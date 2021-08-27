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Индийский диетолог объяснил, чем нельзя заниматься на голодный желудок
Общество
Индийский диетолог объяснил, чем нельзя заниматься на голодный желудок
pixabay.com

Москва, 27 августа. Пять занятий, которые не рекомендуется делать после пробуждения на голодный желудок, перечислила диетолог из Индии Пуджа Махиджа.

Первой вредной привычкой является употребление на голодный желудок чая или кофе. В напитках содержится кофеин, который повышает кислотность желудка. Также до еды не рекомендуется пить спиртное. Без закуски алкоголь быстрее всасывается в кровь и приводит к сильному опьянению.

Следует отказаться от жвачки на голодный желудок. Процесс приводит к выделению дополнительного желудочного сока, что может спровоцировать язву. В завершении диетолог отметила, что ходить в магазин за продуктами лучше после еды. Голодные люди покупают больше продуктов, чем им требуется.

Россиянам ранее назвали эффективные способы снизить чувство голода. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Уменьшить чувство голода также способны пять напитков. Среди них назвали кефир и протеиновые коктейли, передает «Ридус».

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