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В России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет
Общество
В России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет
pxhere.com

Москва, 27 августа. Общественный деятель Султан Хамзаев предложил рассмотреть вопрос о создании бесплатных тарифов на доступ в интернет для студентов. Письмо направлено в Минцифры РФ.

Российские студенты, обучающиеся на очном отделении, должны быть обеспечены бесплатным доступом в интернет. С такой инициативой выступил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

По мнению Хамзаева, интернет позволяет студентам получить доступ к учебной литературе и научным статьям, что способствует их обучению. Подобные материалы обеспечивают их дополнительными знаниями.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поддержал идею запуска новой интернет-платформы для учащихся школ. Она позволит оказывать им необходимую психологическую поддержку.

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студенты интернет образование инициатива
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