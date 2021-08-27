Группа ABBA порадует поклонников новыми песнями

Лондон, 27 августа. Известная шведская группа ABBA намерена выпустить новые песни после 39-летнего перерыва в творчестве. Поклонников ждут пять композиций.

Как пишет The Mirror, песни выйдут 3 сентября. Также в первый осенний месяц ожидается шоу Abba Voyage. Пока остается неясным, войдут ли новые композиции в выступление шведского коллектива. Сам концерт состоится 2 сентября, пишет «Вечерняя Москва».

Мероприятие пройдет в Лондоне. Для концерта шведского коллектива специально построили площадку, где выступят все музыканты группы. Кроме того, как указал «Мир 24», во время шоу будут использовать говорящие голограммы молодых исполнителей.

О планах ABBA записать новые композиции сообщалось еще в июле. Но тогда подробности не раскрывались. Более того, шведский коллектив давно хотел выпустить новые песни, но из-за некоторых сложностей реализовать это не получилось.