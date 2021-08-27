Премьера фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» состоялась в российских кинотеатрах

Москва, 27 августа. Фэнтези-драма «Легенда о Зеленом рыцаре» стартовала в российском прокате 26 августа. Новая картина от студии A24 рассказывает средневековый миф о сэре Гавейне и Зеленом рыцаре.

«Легенда о Зеленом рыцаре» наконец добралась до кинотеатров после неоднократных переносов премьеры из-за пандемии. Фильм посвящен мифу о сэре Гавейне, который заключил опрометчивое пари с Зеленым рыцарем. По легенде наследник короля попытался на спор убить его одним ударом, но потерпел поражение. Спустя год сэру Гавейну предстоит вновь встретиться с Зеленым рыцарем, чтобы принять судьбу.

Главную роль в картине исполнил британский актер Дев Патель («Миллионер из трущоб»). Режиссерское кресло занял Дэвид Лоури, автор мистической драмы «История призрака».

Недавно в Сети появился тизер-трейлер биографической драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Главную роль в будущей премьере исполнила Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки».