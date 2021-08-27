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Поставки газа в Европу заинтересовали «Роснефть»

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:02
Экономика
Поставки газа в Европу заинтересовали «Роснефть»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 августа. Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании продавать газ на европейском рынке.

Экспортировать 10 млрд «кубов» газа ежегодно намеревается «Роснефть», используя специальное агентское соглашение с концерном «Газпром». Игорь Сечин считает, что государство сможет получить с таких продаж до 37 млрд рублей дополнительных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что «Роснефть» в случае, если будет допущена к возможности торговать голубым топливом на газовом рынке Европы, поднимет налоговую планку и будет платить больше с добычи газа, чтобы госбюджет смог выиграть с договоренностей между «Газпромом» и корпорацией.

Стоимость газа в Европе находится выше 500 долларов за одну тысячу кубометров с начала августа. Причинами столь высоких цен являются сниженные резервы топлива в ПХГ, а также сократившиеся поставки энергоносителя от «Газпрома». Эксперты рынка полагают, что «Роснефть» сможет получить хорошую прибыль, если ей будет открыт экспорт. Маржа российской нефтегазовой компании может достичь 13,7 тыс. рублей. При этом средняя стоимость продажи газа «Роснефти» внутри страны составила в начале 2021 года 3,64 тыс. рублей.

«Роснефть» стала лучшей государственной нефтекомпанией по части геологической разведки по мнению интернациональной консалтинговой организации Wood Mackenzie.

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Газпром роснефть экспорт газа
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