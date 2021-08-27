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Ростех планирует начать серийное производство самоходок «Флокс» и «Магнолия»
Армия
Ростех планирует начать серийное производство самоходок «Флокс» и «Магнолия»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Кубинка, 27 августа. Специалисты «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) могут начать производство новейших самоходных минометов «Флокс» и артиллерийского оружия «Магнолия» уже в 2022 или 2023 году.

Предприятие приступит к серийному производству сразу после завершения госиспытаний. Этот период придется или на конец 2022 года, или на начало 2023 года. Об этом во время форума «Армия-2021» корреспондентам ТАСС сообщила пресс-служба УВЗ. На данный момент опытные образцы «Флокса» и «Магнолии» проходят завершающий этап предварительных испытаний.

На форуме «Армия-2021» холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) представил новую парашютную систему для российских военных водолазов. Новинка предоставляет возможность доставлять к месту назначения габаритное оборудование, передает RT.

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ростех уралвагонзавод магнолия флокс армия-2021
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