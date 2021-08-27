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Депутат Арефьев предложил отказаться от МРОТ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:24
Экономика
Депутат Арефьев предложил отказаться от МРОТ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 27 августа. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует отменить в России, считает зампред думского комитета по экономической политике, Николай Арефьев.

По его словам, такого термина быть не должно, а величины прожиточного минимума достаточно. В то же время депутат убежден, что россияне должны получать зарплаты не ниже этого показателя.

«Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его», — рассказал депутат в беседе с URA.RU.

Арефьев добавил, что сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны именно к МРОТ. По мнению парламентария, МРОТ больше вредит, чем приносит какую-либо пользу. Он добавил, что отвязал бы этот показатель от всех других параметров.

Тем временем зарплаты россиян вернулись на докризисный уровень, сообщили ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Уровень безработицы по итогам июня 2021 года достигает в России 3,8%. За год показатель снизился на 1,6 процентных пункта.

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