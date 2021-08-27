На выставке «Армия-2021» показали бронеавтомобиль, по которому совершено 250 выстрелов

Пристальное внимание публики на военно-техническом форуме получил изрешеченный пулями авто «Горец-М», прошедший накануне баллистические испытания.
Броня крепка. Автомобиль на кузове «КАМАЗ» с честью выдержал испытание: по нему было совершено 250 выстрелов из орудий калибром до 7,62 мм.
Специальное транспортное средство военной полиции «Горец-М» предназначено для выполнения полицейских функций, прежде всего для ведения ближнего боя в стесненном кругу обстоятельств, то есть в условиях, когда противник может выскочить «из любого угла».
Бронеавтомобиль обладает высокой маневренностью, а его броня полностью закрывает все агрегаты, включая моторный отсек и баки с горючим. Еще оно ноу-хау конструкторского бюро — это салон, снабженный антиосколочной защитой, что не позволяет «случайным» пулям рикошетить внутри него.
У экспоната практически отсутствуют слепые зоны, это стало возможным благодаря расположенным по всему периметру камерам и особой форме кузова.
«Капот по максимуму скошен, что дает нам обозрение. Слепая зона до метра. Плюс применением бойниц, специально разработанных, запатентованных у нас. <…> Раньше бойницы были круглые, они открывались, потом мы проработали вопрос горизонтальных и вот последняя, применяемая при работах на юге нашей страны, где высотные здания, горы, дающая обозрение от метра до 12 метров. Эта бойница разработана нами, таких бойниц ни у кого нет. Она позволяет применять оружие от автомата Калашникова даже до гранатомета», — описывает преимущества автомобиля заместитель генерального директора ОКБ «Техника» Петр Войченко.