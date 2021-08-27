Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 10:57
10:56
Общество
Инфекционную больницу за 4,6 млрд руб. построят в Новосибирске при помощи «Газпрома»
10:56
Происшествия
Правоохранители не исключают связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО
10:55
Общество
Талибы намерены запретить публичное исполнение музыки в Афганистане
10:54
Весь мир
Новые взрывы и обращение Байдена: что известно об обстановке в Афганистане
10:54
Политика
Кедми рассказал, почему на самом деле американцы бегут из Афганистана
10:54
Политика
Эрдоган озвучил предложение талибов по контролю кабульского аэропорта
10:53
Происшествия
Осужденный ударил сотрудника колонии в Адыгее
10:53
Спорт
Тренер российских «пляжников» Лихачев прокомментировал судейство 1/4 финала ЧМ
10:53
Происшествия
Пассажиров сняли с рейса Южно-Сахалинск — Москва из-за перегруза самолета
10:52
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Борщева рассказала о крупных тратах на ЭКО
Все новости

Шесть енотов-полоскунов переехали в новый открытый вольер в Сахалинском зоопарке

  /   Обновлено: 27 августа 2021 09:56
Общество
Шесть енотов-полоскунов переехали в новый открытый вольер в Сахалинском зоопарке
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 27 августа. Сотрудники Сахалинского зооботанического парка переселили енотов-полоскунов в новый благоустроенный вольер с большими окнами.

Теперь у животных есть теплый домик, прогулочная площадка с зеленой лужайкой, искусственный ручей, деревянный мостик, укрытия, проходы и декоративные украшения. Шесть енотов активно изучают новую территорию и лазают по деревьям. У хищников заметно улучшились условия содержания.

В феврале детеныши сонь-полчков родились в Московском зоопарке, сообщало издание РИАМО. Четыре малютки активно изучают окружающих их новый мир.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шесть енотов-полоскунов переехали в новый открытый вольер в Сахалинском зоопарке
зоопарк переезд еноты хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru