Шесть енотов-полоскунов переехали в новый открытый вольер в Сахалинском зоопарке

Южно-Сахалинск, 27 августа. Сотрудники Сахалинского зооботанического парка переселили енотов-полоскунов в новый благоустроенный вольер с большими окнами.

Теперь у животных есть теплый домик, прогулочная площадка с зеленой лужайкой, искусственный ручей, деревянный мостик, укрытия, проходы и декоративные украшения. Шесть енотов активно изучают новую территорию и лазают по деревьям. У хищников заметно улучшились условия содержания.

В феврале детеныши сонь-полчков родились в Московском зоопарке, сообщало издание РИАМО. Четыре малютки активно изучают окружающих их новый мир.