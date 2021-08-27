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Экс-глава МИД Украины обвинил Меркель в «подкупе» жителей страны
Политика
Экс-глава МИД Украины обвинил Меркель в «подкупе» жителей страны
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 27 августа. Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко остался недоволен визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа.

По словам экс-министра, встреча с Меркель была «пустой». Дипломат также обвинил канцлера в попытке «подкупить украинцев». Киев надеялся, что Меркель разделит позицию по газопроводу «Северный поток — 2», но она отказалась называть проект политическим, возмутился Пристайко.

«К сожалению, в ее риторике и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать», — высказался экс-глава МИД.

Пристайко добавил, что от Меркель Украина так и не услышала о перспективах вступления в НАТО и Евросоюз.

Ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что Киев должен прекратить добиваться санкций против европейских организаций, чтобы отменить «Северный поток — 2». По его словам, Украина является главной проигравшей стороной в этой ситуации.

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украина меркель пристайко
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