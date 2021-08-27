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При взрывах у аэропорта в Кабуле погибли не менее 28 талибов
Происшествия
При взрывах у аэропорта в Кабуле погибли не менее 28 талибов
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 27 августа. Как минимум 28 из 103 погибших при взрывах у аэропорта афганской столицы были членами запрещенного в РФ радикального движения «Талибан»1, сообщает Reuters.

Представитель талибов заявил, что движение потеряло больше людей, чем американцы. Он также отметил, что не видит причин для продления сроков вывода иностранного военного контингента из Афганистана.

Два взрыва прогремели возле здания кабульской воздушной гавани в минувший четверг, 26 августа. Ответственность за случившееся взяли на себя террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Захватившие власть в республике талибы решительно осудили инцидент и пообещали найти и наказать виновных.

По мнению политолога Дмитрий Захарова, рост активности ИГИЛ1 в последнее время, в том числе в Северной Африке, можно связать с приостановкой антитеррористической операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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игил теракт талибан
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