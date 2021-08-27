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Тренер «Антверпена» пришел без одежды на пресс-конференцию после выхода клуба в ЛЕ
Спорт
Тренер «Антверпена» пришел без одежды на пресс-конференцию после выхода клуба в ЛЕ
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Антверпен, 27 августа. Датский тренер «Антверпена» Брайан Приске Педерсен устроил шоу после выхода бельгийского клуба в групповую стадию Лиги Европы.

Бельгийский клуб сумел обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общий счет, 3:2 — по пенальти) в двухматчевой серии квалификационного раунда плей-офф. По информации FOX Soccer, Брайан Приске пообещал своим подопечным, что в случае выхода команды в групповую стадию второго по значимости клубного европейского турнира он придет на пресс-конференцию без одежды. В результате так и случилось — 44-летний специалист только прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

Накануне в Стамбуле прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Петербургский «Зенит» — единственный представитель России в ЛЧ — узнал своих соперников по групповому этапу. Так, сине-бело-голубые сыграют с лондонским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

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футбол лига европы антверпен
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