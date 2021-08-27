Россиянам стали доступны перелеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею

Москва, 27 августа. Россия с пятницы, 27 августа, сняла все запреты на перелеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Ранее сообщение было приостановлено по причине распространения коронавируса.

Соответствующее решение согласовано с оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также с пятницы увеличено количество авиарейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Туристам, которые планируют посетить Доминикану, не потребуется сдавать ПЦР-тест. По прибытию в страну проводятся выборочные дыхательные экспресс-тесты.

Южная Корея и Чехия пока не принимают туристов из России. В эти страны можно приехать с целью лечения или на учебу.

Российские туроператоры ранее рассказали о росте спроса на туры в Доминикану. Спрос на путевки вырос на 225% в сравнении с 2019 годом.