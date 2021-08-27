Большинство россиян не хотели бы работать с членами семьи

Москва, 27 августа. Россияне не хотят работать вместе со своими родственниками. Опрос среди жителей России провели специалисты сервиса SuperJob.

Участники исследования не готовы находиться в подчинении или быть начальниками у членов своей семьи. Работать вместе с женой или супругом согласились лишь 30% опрошенных. Россияне считают, что личные отношения станут мешать рабочему процессу.

Также более половины респондентов проголосовали за вариант работы с друзьями и подругами. Однако быть в подчинении у друзей согласился только 41% участников. Взять к себе на работу приятеля смогли бы 46%. Опрос проводился в 405 населенных пунктах по всей России. В нем приняли участие почти пять тысяч человек.

Ранее более трети москвичей заявили о нежелании возвращаться в офис с удаленки. Исследование среди жителей столицы провели специалисты сервиса «Работа.ру»