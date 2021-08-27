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Арсенал российских «Ночных охотников» может пополнить новая неуправляемая ракета

  /   Обновлено: 27 августа 2021 09:17
Армия
Арсенал российских «Ночных охотников» может пополнить новая неуправляемая ракета
russianhelicopters.aero/ru/  /  Официальный сайт ОАО «Вертолеты России»

Москва, 27 августа. Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и самолеты марки «Су» могут вооружить новой неуправляемой ракетой С-13Б, заявил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

В интервью ТАСС он рассказал, что перед принятием новых видов ракет на вооружение проводится целый комплекс летных испытаний на тех боевых машинах, которые будут потенциальными носителями данного оружия.

«В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130 МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н», — заявил он.

Кочкин объяснил, что новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По его словам, новая ракета имеет боевую часть повышенного могущества и предназначена для поражения воздушной техники в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей.

Ранее сообщалось, что экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 впервые испытали модернизированную управляемую ракету «Вихрь-1». Боеприпас способен поражать широкий спектр целей на дальности до 10 км, передает RT.

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ракета вооружение ми-28
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