Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 09:26
09:24
Экономика
Компания Mercedes-Benz представила новую линейку Citan
09:24
Происшествия
Водителя автокрана убило током во время сбора шишек в Новосибирской области
09:23
Происшествия
Пятилетний ребенок выпал из троллейбуса и попал под колесо в Новосибирске
09:20
Общество
Россиянам стали доступны перелеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею
09:17
Общество
Приморский авиазавод начнет производить модернизированные боевые вертолеты Ка-52М
09:16
Общество
Большинство россиян не хотели бы работать с членами семьи
09:16
Происшествия
Сотни пациентов эвакуировали из больницы в Новосибирской области из-за пожара
09:14
Армия
Арсенал российских «Ночных охотников» может пополнить новая неуправляемая ракета
09:13
Происшествия
Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула
09:12
Спорт
Салихова назвала Виторию неконкурентоспособным в России
Все новости

Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 27 августа 2021 09:22
Происшествия
Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 27 августа. Число пострадавших при взрывах в кабульском аэропорту достигло 1,3 тысячи, сообщили в минздраве Афганистана.

Согласно официальной информации, число жертв возросло до 60. По данным Wall Street Journal, погибших может быть значительно больше, среди них как минимум 13 американских военнослужащих.

Ответственность за случившееся взяла террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Они заявили, что планируют совершить новые нападения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула
кабул теракт пострадавшие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru