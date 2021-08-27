Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула

Кабул, 27 августа. Число пострадавших при взрывах в кабульском аэропорту достигло 1,3 тысячи, сообщили в минздраве Афганистана.

Согласно официальной информации, число жертв возросло до 60. По данным Wall Street Journal, погибших может быть значительно больше, среди них как минимум 13 американских военнослужащих.

Ответственность за случившееся взяла террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Они заявили, что планируют совершить новые нападения.

1 Организация запрещена на территории РФ.