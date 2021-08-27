Салихова назвала Виторию неконкурентоспособным в России

Москва, 27 августа. Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Зарема Салихова считает, что наставник столичного «Спартака» Руй Витория — неподходящий вариант для клуба. Она отметила, что не смотрела матч, а также напомнила, что касательно португальского специалиста высказывалась еще весной.

«По поводу Руя я выразила свое мнение еще в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Для меня вопрос закрыт», — передает слова Салиховой «Чемпионат».

По ее словам, все происходящее на данном этапе — «ответственность беглого спортивного директора (Дмитрия Попова. — Прим. Ред.)».

Напомним, в четверг красно-белые принимали на своем поле «Сочи». Встреча закончилась со счетом 1:2, при этом москвичи забили первыми. После шести туров российского чемпионата «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице, «Сочи» — вторую.