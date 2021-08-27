Сегодня ты легионер, а завтра Родину проел: дебаты в «Патриоте»

Российский футбольный союз (РФС) разослал футбольным клубам письма с предложениями по развитию футбола в России. В письме речь идет и о возможной отмене лимита на легионеров. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

Действительно ли нужно отменить лимит на легионеров и позволить богатым клубам покупать футболистов в неограниченных количествах? Правы ли те, кто говорит, что в этом случае у России не будет достойной национальной сборной? Может ли Россия воспитывать профессионалов в своих футбольных академиях или «место у нас проклятое» и можно только закупать чужих футболистов в товарных количествах?

Об этом в пресс-центре медиагруппы «Патриот» поспорят:

— Юрий Роденков, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)», профессиональный футболист, выступающий против отмены лимита;

— Константин Осипов, публицист, спортивный журналист и писатель, выступающий за отмену лимита на легионеров.

Дебаты пройдут 27 августа, в пятницу, в прямом эфире в 16:00.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю, до пятницы 3 сентября. В этом день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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