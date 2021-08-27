Рособрнадзор планирует внести изменения в модели ЕГЭ по всем предметам

Москва, 27 августа. Изменение модели ЕГЭ будет происходить поэтапно. Они не затронут продолжительности проведения экзамена по русскому языку.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует провести реформу модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Она будет проводиться в период с 2022 по 2024 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Документы, определяющие структуру экзамена в следующем году, будут опубликованы осенью.

Необходимость во внесении изменений обуславливается тем, что в 2022 году школу будут заканчивать дети, с первого класса обучавшиеся по современным школьным стандартам. Эти стандарты основаны не только на обучении правилам и формулам, но и на их практическом применении.

«Акцент сделан на то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать», — объяснили в Рособрнадзоре.

Как сообщалось ранее, ЕГЭ по истории может стать обязательным. С такой инициативой выступил помощник президента России Владимир Мединский. Он подчеркнул важность изучения опыта прошлых лет.