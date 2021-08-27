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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 августа. Стоимость американской и европейской валют выросла к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подорожал на 7 копеек и достиг 74,3 рубля. Биржевой курс евро увеличился на 18,25 копеек и закрепился на уровне 87,42 рубля за единицу.

Фактором поддержки российской валюты стал пик налогового периода в России, отметил ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Компании-экспортеры проявили интерес к рублевой ликвидности перед выплатой налогов и акцизов в бюджет. При этом к концу этой недели и в начале сентября курс рубля закрепится на отметке 74,5–74,8 руб. за доллар и 87,2–87,9 руб. за евро, прогнозирует эксперт.

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