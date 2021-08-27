Трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса в Ярославле

Ярославль, 27 августа. Трехлетнего ребенка зажало в дверях автобуса. В результате пострадавшая получила смертельные травмы.

Инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой». Девочка выходила из автобуса, в это время двери закрылись. В результате она была экстренно доставлена в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за жизнь несовершеннолетней всю ночь, но спасти ее не удалось.

Произошедшим займутся правоохранительные органы. Они установят обстоятельства, опросят очевидцев, а также водителя общественного транспорта.