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Трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса в Ярославле

  /   Обновлено: 27 августа 2021 09:10
Происшествия
Трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса в Ярославле
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Ярославль, 27 августа. Трехлетнего ребенка зажало в дверях автобуса. В результате пострадавшая получила смертельные травмы.

Инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой». Девочка выходила из автобуса, в это время двери закрылись. В результате она была экстренно доставлена в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за жизнь несовершеннолетней всю ночь, но спасти ее не удалось.

Произошедшим займутся правоохранительные органы. Они установят обстоятельства, опросят очевидцев, а также водителя общественного транспорта.

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