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Пять человек погибли при пожаре на складе боеприпасов в Казахстане
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре на складе боеприпасов в Казахстане
Global Look Press  /  Gaston Brito / dpa

Нур-Султан, 27 августа. Число погибших при пожаре на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана возросло до пяти, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Ранее в пятницу сообщалось, что при ликвидации последствий пожара погибли четверо военнослужащих. Обстоятельства их гибели не уточняются.

«Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар. <…> После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений», — сообщила пресс-служба ведомства.

Склад воинской части с боеприпасами загорелся в четверг. Пожар до сих пор не могут потушить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В министерстве обороны Казахстана выдвинули несколько версий ЧП. Глава Минобороны республики не исключил поджог.

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взрыв пожар боеприпасы
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