Более 500 тонн тротила хранилось на взорвавшемся складе на юге Казахстана

Астана, 27 августа. На складе в Казахстане, где прогремели шесть взрывов, находилось более 500 тонн тротила, заявил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

Вечером четверга в Жамбылской области произошло возгорание на складе воинской части, где хранили боеприпасы. Минобороны Казахстана проинформировало о 66 пострадавших, из которых 12 являются военнослужащими. Шесть из доставленных в больницу людей находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

«Радиус разлета осколков составил до двух километров», — отметил Уали.

В окрестностях взрыва находятся три населенных пункта. Из них было эвакуировано примерно 700 человек. Взрывы смолкли, однако пожар на складе все еще продолжается.