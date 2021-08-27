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Минобороны Казахстана не исключило версию поджога на складе боеприпасов
Происшествия
Минобороны Казахстана не исключило версию поджога на складе боеприпасов
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Нур-Султан, 27 августа. Министерство обороны Казахстана выдвинуло несколько версий после пожара в воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар.

Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев не исключил, что пожар на складе боеприпасов мог возникнуть из-за нарушений требований безопасности, самовозгорания, химической реакции, умышленного поджога и диверсии.

На складе, где хранятся инженерные боеприпасы, произошло как минимум шесть взрывов. По некоторым данным, в больницу доставили 66 человек. Минобороны Казахстана сообщило о 12 пострадавших военных. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Пожар до сих пор не потушен.

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Казахстан пожар ермекбаев
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