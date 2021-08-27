Россиян предупредили о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе

Москва, 27 августа. Интернет-мошенники каждый год активизируются во время подготовки к школьному сезону, предупредил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Мошенники стремятся получить доступ к банковским данным россиян, чтобы использовать их для кражи финансовых средств или продажи на черном рынке. Для этого злоумышленники создают фейковые сайты и делают email-рассылку, часто по украденной базе настоящих клиентов. В письмах содержится информация об акциях якобы настоящих магазинов, сообщил РИА Новости Куценко.

Куценко советует внимательно относиться к домену электронной почты отправителя и проверять информацию о спецпредложении на официальном сайте, перейдя на него из поисковой системы. Если предложение реальное воспользоваться им лучше на официальном портале, советует специалист.

Ранее кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как обезопасить свои персональные данные и не стать внезапно должником какого-нибудь банка. Необходимо помнить: нет договора — нет оснований для перечисления денежных средств. Соответственно, нет и долга.