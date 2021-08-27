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Зачем сосчитают и чипируют всех котов и собак россиян

  /   Обновлено: 27 августа 2021 09:19
Общество
Зачем сосчитают и чипируют всех котов и собак россиян
pixabay.com  / 

Россиянам запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев. О подготовке Минсельхозом РФ соответствующей нормативно-правовой базы для исполнения этого закона рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Кто и как будет считать животных в квартирах россиян? Затронет ли новый закон бизнес, например контактные кошачьи кафе или зоопарки? Решит ли закон проблемы садоводств, в которых иногда разводят собак в промышленных масштабах? Должны ли владельцы животных нести уголовную ответственность за вред, который они могут нанести? Готовы ли владельцы животных к массовой вакцинации своих подопечных, в том числе и от COVID-19, и есть ли уже вакцина для этой процедуры? Как правильно подобрать корм для кошки и нужно ли чипировать животных?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит Анна Кондратьева, основатель «Музея кошки», «Республики кошек» и «Республики котов».

Брифинг Анны Кондратьевой пройдет 27 августа, в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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