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Плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ появились в городах Германии
Политика
Плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ появились в городах Германии
sobor39.ru  /  Пресс-служба Кафедрального собора Калининграда

Калиниград, 27 августа. В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) появились копии предвыборных плакатов 1949 года с картой страны в довоенных границах, сообщает местная газета Nordkurier.

Плакаты 72 года назад подготовили Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС). На них изображена карта, на которой современная Калининградская область России и часть современной Польши входят в состав Восточной Пруссии.

Местные правоохранительные органы отмечают, что исторические плакаты были распространены по всей федеральной земле. Кроме того, была отмечена агитация других партий.

Ханнес Деттманн из ХДС заверил, что к установке этих плакатов партия отношения не имеет. В полиции Тетерова заявили, что расследованием инцидента занимается прокуратура города Росток.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о заинтересованности России в вопросе возобновления формата малого приграничного передвижения с Польшей и пользе заключения аналогичных договоренностей с Литвой. Он отметил, что сейчас безвизовый режим действует между Мурманской областью и Норвегией.

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выборы германия калиниградская область
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