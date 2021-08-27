Калиниград, 27 августа. В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) появились копии предвыборных плакатов 1949 года с картой страны в довоенных границах, сообщает местная газета Nordkurier.

Плакаты 72 года назад подготовили Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС). На них изображена карта, на которой современная Калининградская область России и часть современной Польши входят в состав Восточной Пруссии.

Местные правоохранительные органы отмечают, что исторические плакаты были распространены по всей федеральной земле. Кроме того, была отмечена агитация других партий.

Ханнес Деттманн из ХДС заверил, что к установке этих плакатов партия отношения не имеет. В полиции Тетерова заявили, что расследованием инцидента занимается прокуратура города Росток.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о заинтересованности России в вопросе возобновления формата малого приграничного передвижения с Польшей и пользе заключения аналогичных договоренностей с Литвой. Он отметил, что сейчас безвизовый режим действует между Мурманской областью и Норвегией.