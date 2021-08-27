Священник рассказал, сможет ли принявшая постриг Васильева сниматься в кино

Москва, 27 августа. Отношения церкви к лицедейству всегда были противоречивы. Священник Николай Савченко рассказал, сможет ли актриса Екатерина Васильева, принявшая постриг, вернуться в кино.

Иерей храма Петра Митрополита Московского в Петербурге не считает, что у знаменитости могут возникнуть проблемы из-за непринятия церковью актерства. По его словам, «традиционное отношение церкви к лицедейству — это взгляд на скоморошество и нелепое разнузданное веселье». Именно это и осуждается церковью. Однако не стоит ставить в одну линейку с развлечением серьезное искусство, пояснил священник.

При этом, по словам Савченко, есть некоторые ограничения для тех, кто занимается актерской профессией. Но это касается продвижения в церковной иерархии, и ограничения связаны со специальными временными рамками.

«Монахом или монахиней может стать практически любой. Съемки в каких-то передачах или даже ограниченное участие в художественных мероприятиях не возбраняются», — сказал иерей в интервью Пятому каналу.

Накануне стало известно, что Екатерина Васильева отказалась от актерской профессии. Она приняла монашеский постриг. О новом витке жизни 76-звезды рассказала актриса Мария Шукшина.