Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 09:25
09:24
Экономика
Компания Mercedes-Benz представила новую линейку Citan
09:24
Происшествия
Водителя автокрана убило током во время сбора шишек в Новосибирской области
09:23
Происшествия
Пятилетний ребенок выпал из троллейбуса и попал под колесо в Новосибирске
09:20
Общество
Россиянам стали доступны перелеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею
09:17
Общество
Приморский авиазавод начнет производить модернизированные боевые вертолеты Ка-52М
09:16
Общество
Большинство россиян не хотели бы работать с членами семьи
09:16
Происшествия
Сотни пациентов эвакуировали из больницы в Новосибирской области из-за пожара
09:14
Армия
Арсенал российских «Ночных охотников» может пополнить новая неуправляемая ракета
09:13
Происшествия
Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула
09:12
Спорт
Салихова назвала Виторию неконкурентоспособным в России
Все новости

Священник рассказал, сможет ли принявшая постриг Васильева сниматься в кино
Шоу-бизнес
Священник рассказал, сможет ли принявшая постриг Васильева сниматься в кино
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 27 августа. Отношения церкви к лицедейству всегда были противоречивы. Священник Николай Савченко рассказал, сможет ли актриса Екатерина Васильева, принявшая постриг, вернуться в кино.

Иерей храма Петра Митрополита Московского в Петербурге не считает, что у знаменитости могут возникнуть проблемы из-за непринятия церковью актерства. По его словам, «традиционное отношение церкви к лицедейству — это взгляд на скоморошество и нелепое разнузданное веселье». Именно это и осуждается церковью. Однако не стоит ставить в одну линейку с развлечением серьезное искусство, пояснил священник.

При этом, по словам Савченко, есть некоторые ограничения для тех, кто занимается актерской профессией. Но это касается продвижения в церковной иерархии, и ограничения связаны со специальными временными рамками.

«Монахом или монахиней может стать практически любой. Съемки в каких-то передачах или даже ограниченное участие в художественных мероприятиях не возбраняются», — сказал иерей в интервью Пятому каналу.

Накануне стало известно, что Екатерина Васильева отказалась от актерской профессии. Она приняла монашеский постриг. О новом витке жизни 76-звезды рассказала актриса Мария Шукшина.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Священник рассказал, сможет ли принявшая постриг Васильева сниматься в кино
Савченко васильева актерская профессия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru