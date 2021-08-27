Россиянам указали на простой способ похудеть

Москва, 27 августа. Разбалансировка гормонального фона может быть причиной появления лишнего веса, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков.

При наборе лишних 30-40 килограммов следует сдать анализы. Могут быть выявлены сопутствующие патологии, при которых вредно худеть. К примеру, может опуститься почка, если будет диагностирован нефроптоз.

В сутки без последствий здоровья можно сбрасывать не более 150 граммов жировой ткани. Главное не худеть за счет мышечной ткани.

Если причина набора веса связана с гормонами, то стоит разобраться с этой проблемой. Как только гормональный фон придет в норму, лишние килограммы уйдут сами. Никаких усилий больше прикладывать не придется. Это самый простой способ похудеть, подчеркнул диетолог на своем канале в YouTube.

Худеющим ранее посоветовали не налегать на фрукты в дневное и вечернее время. Лучше всего употреблять их на завтрак.