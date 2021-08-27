Названы основные вступающие в силу в сентябре российские законы

Москва, 27 августа. Автолюбители смогут оспорить зафиксированные камерами штрафы, а студенты получат возможность учиться сразу по нескольким специальностям с 1 сентября.

С осени также упростят порядок получения виз близким родственникам российских граждан. Впредь достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде родственника-иностранца, а оформлять приглашение через территориальные органы МВД не нужно, передает «Парламентская газета».

Изменятся правила поездок на железнодорожном транспорте. Теперь заболевшего пассажира нельзя будет высадить с поезда, как можно было раньше. Курение в специально отведенных для этого местах поезда тоже становится под запретом.

Министерство сельского хозяйства также предложило запретить держать в российских квартирах неограниченное количество домашних животных. Соответствующий документ готовится ведомством. Предполагается, что точное число питомцев будет рассчитываться на квадратный метр.