Прокуратура проведет проверку после затопления теплохода с баржей на Ямале

Салехард, 27 августа. Прокуратура на транспорте проводит проверку по факту затопления теплохода с баржей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Инцидент произошел в Обской губе в пятницу. В километре от причала села Мыс Каменный затонул теплоход «СТ-757» с баржей, груженой строительными материалами.
Согласно предварительным данным, причиной бедствия стало поступление забортной воды в машинное отделение. Пострадавших нет, розлива нефти допущено не было.
Проводится спасательная операция. Задействованы два ледокола и теплоход.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту инцидента. Ход проверки и ее результаты поставлены уральским транспортным прокурором на контроль.
Раннее прогулочный катер затонул в Севастопольской бухте во время шторма. Судно перевернулось из-за сильных волн.