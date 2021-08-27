Прокуратура проведет проверку после затопления теплохода с баржей на Ямале

Салехард, 27 августа. Прокуратура на транспорте проводит проверку по факту затопления теплохода с баржей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Инцидент произошел в Обской губе в пятницу. В километре от причала села Мыс Каменный затонул теплоход «СТ-757» с баржей, груженой строительными материалами.

Согласно предварительным данным, причиной бедствия стало поступление забортной воды в машинное отделение. Пострадавших нет, розлива нефти допущено не было.

Проводится спасательная операция. Задействованы два ледокола и теплоход.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту инцидента. Ход проверки и ее результаты поставлены уральским транспортным прокурором на контроль.

Раннее прогулочный катер затонул в Севастопольской бухте во время шторма. Судно перевернулось из-за сильных волн.