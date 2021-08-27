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Гоночные автомобили будут заправлять экологичным топливом на основе вина
Общество
Гоночные автомобили будут заправлять экологичным топливом на основе вина
пресс-служба администрации Краснодарского края

Париж, 27 августа. Французская нефтяная компания TotalEnergies c 2022 года собирается заправлять гоночные автомобили полностью возобновляемым топливом, безопасным для окружающей среды.

Новое экологичное горючее состоит из этанола и отходов французской винодельческой промышленности — винного камня и виноградной выжимки. Таким образом, выбросы углекислого газа от автоспорта сократятся на 65%.

Гонка «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в июне во Франции, будет отличной возможностью испытать биотопливо. Задача каждого участника состязаний проехать как можно дальше без поломок за сутки. Французы не единственные, кто решил использовать алкоголь для заправки автомобилей. Шотландская компания Glenfiddich начала вырабатывать топливо из виски.

Накануне аналитики назвали цвета машин, которые больше всего привлекают российских автоугонщиков. Чаще всего автомобилисты лишаются белых и черных машин, и в 60% случаев кража происходит прямо у дома жертвы.

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