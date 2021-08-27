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Главный педиатр Москвы Османов назвал ошибки воспитания школьников

  /   Обновлено: 27 августа 2021 08:10
Общество
Главный педиатр Москвы Османов назвал ошибки воспитания школьников
Невские Новости

Москва, 27 августа. Взрослые не формируют режим дня у школьников и берут отпуск в дни учебы, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Родители также пренебрегают горячим питанием в школе, не обеспечивают учеников правильно обустроенным рабочим местом в доме, игнорируют необходимость вакцинаций и рекомендации офтальмолога, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

«Важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объеме», — добавил специалист.

Отпуск у родителей нарушает образовательный процесс и сбивает ребенка с учебного настроя, поэтому лучше приурочить поездки и путешествия к каникулам. Непозволительно мало внимания родители уделяют удобной одежде и обуви, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Это же касается учебных принадлежностей и аксессуаров.

В этом году в некоторых регионах наблюдается близкое к рекордному количество первоклассников. В одной из краснодарских школ создали 28 первых классов для более чем 800 учеников.

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