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Стали известны возможные причины пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Происшествия
Стали известны возможные причины пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
pixabay.com  /  stephenbayer

Екатеринбург, 27 августа. Возможными причинами крупного пожара в екатеринбургской пятиэтажке могли стать короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Об это сообщили в городских службах в интервью «Интерфаксу». Там рассказали, что рассматриваются различные версии произошедшего, однако основными причинами являются замыкание и неосторожное обращение с огнем. Также будет проверена версия о нахождении посторонних людей на чердаке дома.

Возгорание произошло на улице Мичурина в Екатеринбурге. Огонь охватил кровлю дома, в результате чего крыша пятиэтажного дома рухнула. Пожар распространился на 800 квадратных метров. Трагедия унесла жизни двоих людей, более 50 были эвакуированы.

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