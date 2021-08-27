Стали известны возможные причины пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 августа. Возможными причинами крупного пожара в екатеринбургской пятиэтажке могли стать короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Об это сообщили в городских службах в интервью «Интерфаксу». Там рассказали, что рассматриваются различные версии произошедшего, однако основными причинами являются замыкание и неосторожное обращение с огнем. Также будет проверена версия о нахождении посторонних людей на чердаке дома.

Возгорание произошло на улице Мичурина в Екатеринбурге. Огонь охватил кровлю дома, в результате чего крыша пятиэтажного дома рухнула. Пожар распространился на 800 квадратных метров. Трагедия унесла жизни двоих людей, более 50 были эвакуированы.