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Россияне признались, что им приходится экономить на отпуске и развлечениях
Экономика
Россияне признались, что им приходится экономить на отпуске и развлечениях
pixabay.com

Москва, 27 августа. Больше половины россиян признались, что экономят на отпуске, развлечениях и ресторанах.

Около половины опрошенных Райффайзенбанком россиян экономят на отпуске, одежде, путешествиях и салонах красоты. Многие респонденты (65%) отказывают себе в развлечениях и ресторанах, передает ТАСС.

«Основная статья экономии — это развлечения и рестораны, в этом готовы себе отказать 65% опрошенных. Еще 52% экономят на отпуске и путешествиях, а 47% — на одежде и обуви», — рассказали авторы исследования.

Еще почти столько же опрошенных стараются сберечь средства на салонах красоты и парикмахерских. На продуктах экономят 31%, а на медицине — 17%. Каждый второй житель России вынужден экономить постоянно, а 20% вообще не экономят. При этом 2,6% респондентов отказались от экономии в текущем году.

Ранее россиянам назвали несколько способов приучить себя к экономии. Для начала — нужно ясно понимать цель, ради которой вы отказываетесь от покупок. Также следует научиться получать положительные эмоции от других вещей, не только от покупок.

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