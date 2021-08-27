США готовит удар по ИГИЛ в ответ на теракты в Кабуле. События дня

Байден пообещал наказать виновных в терактах в Кабуле Президент Соединенных Штатов Джо Байден взял на себя полную ответственность за последние события в Афганистане. Экстренное заявление американский лидер сделал в Белом доме в ходе прямой трансляции. Глава государства пообещал наказать тех, кто стоит за терактами в аэропорту Кабула. Байден уже отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», взявшей на себя ответственность за злодеяния в афганской столице. Накануне в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 103 человека, среди них — 13 американских военных. Более тысячи трехсот получили ранения. По информации официального представителя нашего МИД Марии Захаровой, россиян в драматичный момент в аэропорту не было.

В Нигерии освободили похищенных школьников picserver.org / Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 В Нигерии силовики освободили учеников исламской школы-интерната, похищенных на западе страны в конце мая. Шесть детей погибли в плену, еще 15 в июне сбежали от своих обидчиков. По данным СМИ, боевики насильно удерживали 150 воспитанников. Нападения на вузы и школы с целью захвата заложников для получения выкупа стали обычной практикой для преступников Нигерии. С начала года в различных районах страны были похищены более тысячи студентов и школьников.

90 человек пострадали при взрывах в Казахстане Global Look Press / Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com Число пострадавших в результате взрывов на юге Казахстана возросло до 90. Среди них — 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. Шесть взрывов на складе в воинской части, расположенной недалеко от города Тараз, прогремели накануне после возгорания одного из складов инженерных боеприпасов, где хранилось более 500 тонн тротила. Осколки разлетелись опасным фейерверком в радиусе до двух километров. Пожар все еще продолжается. Власти Казахстана эвакуировали 1 200 жителей домов в опасном соседстве с воинской частью и перекрыли движение на автотрассе и железной дороге.