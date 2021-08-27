Трамп заявил, что не допустил бы терактов в Кабуле

Вашингтон, 27 августа. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Кабуле не должна была случиться.

И он бы не допустил взрывов, находясь на посту президента Соединенных Штатов. Об этом политик сообщил в ходе своего видеообращения в эфире телеканала Fox News.

«Эта трагедия не должна была произойти... и ее не случилось бы, будь я вашим президентом», — подчеркнул Трамп.

Республиканец также принес свои соболезнования семьям погибших американцев и отметил, что вся страна скорбит вместе с ними в этот день.

В столице Афганистана вечером в четверг прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, число жертв превысило 100 человек, большинство раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших насчитывается больше 10 американских военнослужащих, смерть которых подтвердил Пентагон.