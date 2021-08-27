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Ким Кардашьян сохранит фамилию Канье Уэста после развода из-за детей

  /   Обновлено: 27 августа 2021 07:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян сохранит фамилию Канье Уэста после развода из-за детей
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 27 августа. Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом намерена сохранить двойную фамилию.

У 40-летней Кардашьян и ее мужа четверо детей — Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт. Все они носят фамилию Уэст. По этой причине звезда американского реалити-шоу приняла решение сохранить двойную фамилию Кардашьян-Уэст. Об этом пишет The Mirror.

«Поскольку это — фамилия детей, она планирует оставить ее. Это облегчит им задачу и не запутает», — пишет источник.

Кардашьян подала на развод 19 февраля после семи лет брака. Она потребовала совместную опеку над детьми. К слову, сам Канье с этим решением согласен. Кроме того, у бывших супругов был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.

Ранее Кардашьян заметили на свидании с Уэстом вскоре после развода. Пара отправилась в любимый ресторан под названием Nobu.

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кардашьян голливуд шоу-бизнес канье
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