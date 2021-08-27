Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 09:27
09:27
Общество
Облачная погода без существенных осадков ожидается в Московском регионе 27 августа
09:24
Экономика
Компания Mercedes-Benz представила новую линейку Citan
09:24
Происшествия
Водителя автокрана убило током во время сбора шишек в Новосибирской области
09:23
Происшествия
Пятилетний ребенок выпал из троллейбуса и попал под колесо в Новосибирске
09:20
Общество
Россиянам стали доступны перелеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею
09:17
Общество
Приморский авиазавод начнет производить модернизированные боевые вертолеты Ка-52М
09:16
Общество
Большинство россиян не хотели бы работать с членами семьи
09:16
Происшествия
Сотни пациентов эвакуировали из больницы в Новосибирской области из-за пожара
09:14
Армия
Арсенал российских «Ночных охотников» может пополнить новая неуправляемая ракета
09:13
Происшествия
Более тысячи человек пострадали при теракте в аэропорту Кабула
Все новости

Взрывы на горящем складе боеприпасов в Казахстане прекратились
Происшествия
Взрывы на горящем складе боеприпасов в Казахстане прекратились
images.1wallpaper.net

Тараз, 27 августа. Взрывы на горящем складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана прекратились.

Об этом сообщает министерство обороны страны. Однако пожар на складе все еще продолжается. Возгорание в воинской части с инженерными боеприпасами произошло вечером 26 августа.

Прогремело по меньше мере шесть взрывов. В результате происшествия пострадали 66 человек, они были доставлены в больницы города, двое из них получили серьезные травмы.

Взрыв прогремел на военном объекте вблизи города Тараз на границе с Киргизией. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Взрывы на горящем складе боеприпасов в Казахстане прекратились
Казахстан взрыв пожар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru