Взрывы на горящем складе боеприпасов в Казахстане прекратились

Тараз, 27 августа. Взрывы на горящем складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана прекратились.

Об этом сообщает министерство обороны страны. Однако пожар на складе все еще продолжается. Возгорание в воинской части с инженерными боеприпасами произошло вечером 26 августа.

Прогремело по меньше мере шесть взрывов. В результате происшествия пострадали 66 человек, они были доставлены в больницы города, двое из них получили серьезные травмы.

Взрыв прогремел на военном объекте вблизи города Тараз на границе с Киргизией. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.