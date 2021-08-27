Губернатор Подмосковья оценил пользу компьютерных игр для детей

Москва, 27 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что видеоигры могут быть полезными для детей, но важно иметь внутреннюю дисциплину.

Глава региона ответил на вопрос школьников о видеоиграх. Воробьев отметил, что игра должна быть полезна для психологии и развития мышления.

«Я нормально отношусь к играм, но важно, чтобы они были все же созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков», — заявил в эфире телеканала «360» губернатор Подмосковья.

Воробьев уточнил, что если игры помогают становиться находчивее и развивать мышление, тогда они несут пользу. Он отметил, что относится к компьютерным играм с пониманием, но сам в них не играет. По словам губернатора, главное уметь управлять временем и собой.

Ранее преподаватели колледжа Труро и университета Эксетера выяснили, что компьютерная игра Red Dead Redemption 2 полезна для изучения природы. Британские учителя отмечают, что научная работа продемонстрировала возможность использования в образовательных целях высокобюджетных компьютерных игр. Однако они посоветовали не играть в подобные игры людям младше 18 лет.