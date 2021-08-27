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Губернатор Подмосковья оценил пользу компьютерных игр для детей
Общество
Губернатор Подмосковья оценил пользу компьютерных игр для детей
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Москва, 27 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что видеоигры могут быть полезными для детей, но важно иметь внутреннюю дисциплину.

Глава региона ответил на вопрос школьников о видеоиграх. Воробьев отметил, что игра должна быть полезна для психологии и развития мышления.

«Я нормально отношусь к играм, но важно, чтобы они были все же созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков», — заявил в эфире телеканала «360» губернатор Подмосковья.

Воробьев уточнил, что если игры помогают становиться находчивее и развивать мышление, тогда они несут пользу. Он отметил, что относится к компьютерным играм с пониманием, но сам в них не играет. По словам губернатора, главное уметь управлять временем и собой.

Ранее преподаватели колледжа Труро и университета Эксетера выяснили, что компьютерная игра Red Dead Redemption 2 полезна для изучения природы. Британские учителя отмечают, что научная работа продемонстрировала возможность использования в образовательных целях высокобюджетных компьютерных игр. Однако они посоветовали не играть в подобные игры людям младше 18 лет.

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