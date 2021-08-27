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Воробьев анонсировал появление новых занятий в школах Подмосковья
Общество
Воробьев анонсировал появление новых занятий в школах Подмосковья
mosreg.ru  /  Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев

Москва, 27 августа. В школах Московской области с 1 сентября появятся новые занятия, в том числе предпринимательство и финансовая грамотность, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что молодежь начинает искать заработок со школы. Подготавливать ребенка к взрослой жизни должно учебное заведение, сообщил в эфире телеканала «360» глава региона.

По его словам, для работы с такими направлениями ищут специалистов. Ими обычно становятся молодые преподаватели.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы качества и доступности школьного образования важны для всего российского общества. Глава государства отметил, что готов выслушать предложения работающих в данной отрасли граждан и самих учеников для улучшения школьной жизни.

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