Два человека заживо сгорели при пожаре в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 августа. Два человека, по предварительным данным, погибли в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме на улице Мичурина, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Следственные органы начали проверку по факту пожара в многоквартирном доме минувшей ночью, в котором погибли два человека. Сотрудники МЧС устанавливают очаг возгорания, передает ТАСС.

«Личности погибших взрослых граждан также устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в жилой пятиэтажке по адресу улица Мичурина, 98 произошел пожар. Огонь охватил кровлю дома, в результате рухнула крыша. Спасатели эвакуировали жильцов и ликвидировали горение на площади около 800 квадратных метров.