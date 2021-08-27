Кулеба ошибочно заявил об эвакуации россиян с занятой талибами авиабазы

Киев, 27 августа. Российские самолеты использовали для эвакуации не аэропорт в Кабуле, а занятую талибами авиабазу Баграм, ошибочно сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

С таким заявлением политик выступил на брифинге. По его мнению, это является подтверждением тесных связей между «Талибаном»1 (террористической организацией, запрещенной в РФ) и Россией.

«Эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов», — сказал Кулеба.

Опубликованные в СМИ видео эвакуации говорят об обратном. На кадрах видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая, где стоят в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76.

Недавно стало известно, сколько жизней унесли взрывы вблизи аэропорта столицы Афганистана. По прикидкам чиновников местного Минздрава, теракт привел к гибели более 100 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.