Житель Якутии осужден на 19 лет за убийство малолетних сыновей

Якутск, 27 августа. Жителя села Таймылыр в Якутии приговорили к 19 годам колонии строгого режима за убийство двоих сыновей, мать детей жаловалась на супруга в органы опеки и попечительства.

Суд признал виновным в убийстве малолетних сыновей одного и двух лет 26-летнего жителя Булунского улуса Якутии. Мужчина полностью признал вину.

Трагедия произошла в апреле. За несколько дней до происшествия мать погибших сообщила органам опеки, что ее муж угрожает убить детей. Но те не вмешались в ситуацию. Через несколько дней мальчики с колото-резаными ранами поступили в больницу и скончались, сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.

Под следствием также оказалась сотрудница органа опеки и попечительства, которую подозревают в повлекшей по неосторожности смерть детей халатности. Женщина отправлена под домашний арест.

По данным местных СМИ, осужденный является инвалидом с ДЦП. В середине апреля жена по телефону сообщила ему о завершении отношений и предупредила, что забирает сыновей. У мужчины случилась истерика, в ходе конфликта он угрожал убить сыновей. Его успокоили сотрудники опеки, но мальчиков не забрали.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. По данным источника, преступление мог совершить 40-летний Виталий Б. из города Сургута.