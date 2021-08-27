Ипотечные ставки в России могут вырасти до 9% из-за ключевой ставки

Москва, 27 августа. Ипотечные ставки в 2021 году могут вырасти до 9% на фоне повышения ключевой ставки, считают эксперты рейтинговых агентств.

До конца года ставки по ипотеке могут устойчиво вырасти до 8,7-9%, по потребительскому кредитованию — до 14,5-22% при прогнозируемой ключевой ставке в 6-6,25%, сообщил ТАСС управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

В рейтинговом агентстве НКР отмечают, что ипотечные ставки будут расти в ответ на удорожание основного источника фондирования таких кредитов — вкладов граждан. К концу года средние ставки достигнут 9%, считает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

Ранее сообщалось, что средний показатель продолжительности ипотечного займа в России за первые шесть месяцев текущего года повысился на два с половиной года до 20,9 лет. По мнению Центробанка, увеличение началось из-за финансовых кризисных явлений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.