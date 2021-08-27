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Варнава не смогла выносить ребенка из-за осложнения во время беременности
Шоу-бизнес
Варнава не смогла выносить ребенка из-за осложнения во время беременности
Pr Scr youtube.com  /  Осторожно Собчак

Москва, 27 августа. Звезда Comedy Women Екатерина Варнава призналась, что ждала ребенка, но ему было не суждено появиться на свет. Об этом она рассказала в рамках шоу Иды Галич «Есть вопросики».

По словам артистки, она пережила выкидыш на раннем сроке беременности. О своем положении ей стало известно только на третьем месяце. Екатерина мечтает стать мамой и уже успела представить себя с животом. Но врачи поставили ей опасное осложнение – отторжение плода.

«У меня произошел выкидыш… Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка», — рассказала она.

В свои 36 лет актриса неоднократно получала в свой адрес бестактные вопросы по поводу детей, но после пережитой трагедии эта тема стала для нее еще больнее.

«Когда вы спрашиваете подобное у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины <...> Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем», — говорит Варнава.

Недавно режиссер Александр Молочников раскрыл пикантную подробность интимной жизни со своей возлюбленной. Он признался, что у них с Екатериной Варнавой был секс в общественном месте.

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