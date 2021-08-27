Губернатор Ямала Артюхов рассказал о поддержке творческой молодежи в регионе

Москва, 27 августа. Глава региона встретился с жителями городов и сел округа и теми, кто сейчас учится в Москве.

Работа арт-резиденций стала главной темой мероприятия «Российская креативная неделя» в столице. Об этом информирует «Ямал-Медиа».

Артюхов отметил, что при реализации проектов стояла задача выглядеть достойно в стране. Он сообщил, что будет максимально поддерживать проекты и их оснащение.

Глава региона также участвовал в деловой программе форума. На сессии обсудили современное образование. Основной упор сделали на развитие творческого подхода к обучению.