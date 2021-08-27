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Губернатор Ямала Артюхов рассказал о поддержке творческой молодежи в регионе
Общество
Губернатор Ямала Артюхов рассказал о поддержке творческой молодежи в регионе
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Москва, 27 августа. Глава региона встретился с жителями городов и сел округа и теми, кто сейчас учится в Москве.

Работа арт-резиденций стала главной темой мероприятия «Российская креативная неделя» в столице. Об этом информирует «Ямал-Медиа».

Артюхов отметил, что при реализации проектов стояла задача выглядеть достойно в стране. Он сообщил, что будет максимально поддерживать проекты и их оснащение.

Глава региона также участвовал в деловой программе форума. На сессии обсудили современное образование. Основной упор сделали на развитие творческого подхода к обучению.

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встреча молодежь артюхов
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